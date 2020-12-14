14 Декабря 2020
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Ирония судьбы, или С легким паром, новогодний стол, шампанское (2019) | Фото: кадр из фильма

Названа стоимость новогоднего стола в среднем по России

Новогодний стол в 2020 году в среднем обойдется в 5,7 тыс. руб., подсчитали Работа.Ру и "Сбербмаркет".

Аналитики исходили из того, что традиционный новогодний стол россиян состоит из овощных и мясных нарезок, салатов "Оливье", "Мимоза" и "Селедка под шубой", бутербродов и тарталеток с сыром или икрой, горячих блюд из мяса и рыбы, десертов, мандаринов, компота и газированных напитков, передает ТАСС.

Самостоятельное приготовление этого меню обойдется в 5729 руб. (не считая алкогольных напитков.

Исследователи выяснили, что доступнее всего этот стол будет для программистов и разработчиков – сумма на закупку продуктов обойдется примерно в 6% от их зарплаты (средней по России). Также не более 7% зарплаты потратят водители в сфере логистики, машинисты в сфере строительства и врачи. Тяжелее всего придется бухгалтерам (потратят более 17,2% зарплаты), уборщикам помещений сферы услуг, администраторам в торговле и пекарям.

Напомним, 9 декабря Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам поднял тему доступности продовольствия для населения и указал министрам на резкий рост цен на продукты в стране.

10 декабря премьер-министр Михаил Мишустин устроил разнос правительству после критики президента. Позже стало известно о том, что российское правительство решило установить предельные цены на сахар и подсолнечное масло.

Глава кабмина поручил подготовить к утру 14 декабря документы о нормализации цен на продукты в стране. По его словам, в стабилизации цен должны участвовать производители, посредники и торговые сети.

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Названа стоимость новогоднего стола в среднем по России

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Теги: новогодний стол, закуски, салаты, продукты, стоимость, зарплата



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