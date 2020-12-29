ФНПР: Отсутствие индексации работающим пенсионерам – это нарушение Конституции

Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков предложил Владимиру Путину надавить на правительство, которое не желает возвращаться к вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам. Глава организации указал президенту, что и сам глава государства не раз указывал на проблему, но кабинет министров ставит Путина в неудобное положение, игнорируя его поручения.

"Мы с самого начала считали, что это не совсем правильное решение (2016 года) было принято, когда индексацию пенсий работающим пенсионерам приостановили. Понятно, что там начисляются потом, возможно, какие-то компенсационные коэффициенты и так далее, тем не менее, они не покрывают, по мнению самих пенсионеров, которые рассчитывают, естественно, все свои доходы, тех потерь, которые они получают", - отметил Шмаков на встрече с президентом.

Он указал на то, что сэкономленные деньги не компенсируют экономике потери от ухода с рабочих мест пенсионеров: "Они [пенсионеры] платят и взносы в Пенсионный фонд. Поэтому мы выиграли порядка 70 миллиардов на первом этапе, когда это ввели, но потеряли порядка 500 миллиардов. То есть это несопоставимо. Пенсионер в принципе часть своей пенсии оплачивает своими дополнительными или уже текущими взносами в Пенсионный фонд. Поэтому мы считаем, что надо вернуться к этому вопросу, тем более что на совещании, мы знаем, которое было, которое Вы вели, по социальным вопросам с партиями 6 октября, Вы давали такое поручение с этим разобраться. Тем не менее мы вновь получаем от правительства ответы о том, что это уже решено и к этому возвращаться не будем".

"Я считаю, что стоило бы к этому возвратиться. Может быть, на эту тему тоже надо более активно дать поручение правительству, чтобы оно внимательно просмотрело этот вопрос. Потому что это фактически ведь нарушение Конституции. Сейчас у нас в Конституции написано о том, что регулярная индексация пенсий. Там не написано каких – работающих пенсионеров, неработающих пенсионеров, – там просто: индексация пенсий. Если человек свою пенсию заработал, заслужил её тем, что он на протяжении длительного времени вносил взнос в Пенсионный фонд, то дальше никакой дискриминации тоже не должно быть".

Путин попытался возразить: "Там [в Пенсионном фонде] скажут, что она индексируется, а на самом деле не выплачивается сейчас, пока работают. Но, тем не менее, Вы правы абсолютно в том, что это вопрос, который требует дополнительного рассмотрения. Там есть элементы несправедливости, связанные с недостаточной индексацией".

Шмаков в заключении отметил, что эта ситуация вызывает "серьезное недоверие и напряжение".