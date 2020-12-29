29 Декабря 2020
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Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, World Health Organization, WHO (2018) | Фото: wikipedia.org

Глава ВОЗ предупредил о новых испытаниях в 2021 году из-за COVID-19

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в следующем году мир столкнется с новыми вызовами, связанными с мутациями коронавируса.

Он подчеркнул, что новые штаммы, зафиксированные в Великобритании и ЮАР, должны быть тщательно и всестороннее исследованы.

Гебрейесус призвал к сотрудничеству между странами в этом вопросе, передает Regnum. ВОЗ уже активно подключилась к изучению обнаруженных штаммов вируса.

В свою очередь, эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове заявила, что мутация коронавируса - это естественный процесс, он будет мутировать со временем.

Напомним, на территории Великобритании выявили еще один штамм коронавируса, который передается еще быстрее, и, похоже, мутировал сильнее, чем обнаруженный ранее в стране. Новый тип SARS-CoV-2 был завезен из ЮАР.

Кроме того, новая мутация коронавируса, которая, по данным ученых, менее восприимчива к вакцине против COVID-19, выявлена в Дании.

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Глава ВОЗ предупредил о новых испытаниях в 2021 году из-за COVID-19

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Теги: воз, коронавирус, мутация



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