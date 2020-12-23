23 Декабря 2020
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Общество За рубежом
3D-модель вируса SARS-CoV-2. (2020) | Фото: visual-science.com

В Дании выявили более устойчивую к вакцине мутацию коронавируса

Новая мутация коронавируса, которая, по данным ученых, менее восприимчива к вакцине против COVID-19, выявлена в Дании.

Она обнаружена среди 10% всех протестированных пациентов с SARS-CoV-2.

Мутировавший вирус N439K впервые был выявлен в мае этого года в Румынии, сейчас он наиболее распространен в Ирландии, Чехии и Швейцарии, пишет Regnum. Китайские исследования подтверждают его большую резистентность к антителам.

Отмечается, что эта мутация не связана с обнаруженной ранее в Великобритании, а также с вирусом, из-за которого решили уничтожить норок.

Напомним, мутировавший штамм вируса был выявлен на фермах по разведению норки в Дании. Власти собирались истребить 17 млн особей, но потом отказались от этого плана: уничтожают теперь только зверьков с заразившихся ферм. Особенность штамма в том, что организм заболевшего не вырабатывает антитела, а это может сделать все разрабатываемые вакцины бесполезными.

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В Дании выявили более устойчивую к вакцине мутацию коронавируса

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Теги: дания, мутация коронавируса, коронавирус



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