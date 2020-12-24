В Великобритании обнаружили еще один более заразный штамм коронавируса

На территории Великобритании выявили еще один штамм коронавируса, об этом заявил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок.

Он подчеркнул, что этот вариант еще быстрее передается и, похоже, мутировал сильнее, чем обнаруженный ранее в Великобритании.

По словам чиновника, новый тип SARS-CoV-2 был завезен из ЮАР. Пока подтвердились два случая инфицирования новым вариантом коронавируса.

Британские власти объявили о введении ограничения на въезд для прибывающих из Южно-Африканской Республики, пишет RT.

Напомним, большинство стран прервали авиасообщение с Великобританией. Это связано с объявлением официальными властями королевства о выявлении нового, особо заразного (на 70% выше, чем самые распространенные штаммы) штамма коронавируса. Он особенно быстро распространяется в Лондоне и его окрестностях, а также на юго-востоке Англии. В этих регионах сейчас вводится жесткий локдаун.