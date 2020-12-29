29 Декабря 2020
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Политика Челябинская область
Портфель (2020) | Фото: Накануне.RU

Первый замминистра здравоохранения Челябинской области уходит в отставку

Первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова уходит в отставку. Ее должность займет вице-спикер Челябинской гордумы Дмитрий Тарасов.

"Решение об уходе принято Викторией Владиславовной Сахаровой по собственному желанию. Она будет заниматься преподавательской деятельностью. Место первого заместителя министра здравоохранения Челябинской области в ближайшие дни займет Дмитрий Тарасов", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

В ближайшее время Дмитрий Тарасов покинет должность вице-спикера думы и сложит полномочия депутата.

Добавим, что Дмитрий Тарасов возглавлял министерство информационных технологий и связи Челябинской области. В мае 2013 года был назначен на должность министра здравоохранения Челябинской области. В июне 2014 года он покинул должность и возглавил городскую клиническую больницу №1. В 2019 году он покинул пост главврача, чтобы занять пост вице-спикера городской думы.

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Первый замминистра здравоохранения Челябинской области уходит в отставку

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Теги: Виктория Сахарова, замминистра, Дмитрий Тарасов, назначение, отставка, гордума,



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