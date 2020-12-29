«Инвестор отказывается продавать кетовскую школу» - официальное заявление Депобрнауки Зауралья

Курганская компания ООО «Эверест», которая является застройщиком ультрасовременной школы в Кетово, отказывается ее продавать. Такое заявление в ходе пресс-конференции сделал директор Департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров.

Еще в 2016 году Минпросвещения РФ заключило соглашение с правительством Курганской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета на сумму 682 млн руб. в рамках программы "Современная школа" нацпроекта "Образование". Эти средства предназначались на выкуп любой школы на территории Курганской области для ее дальнейшей модернизации. Еще порядка 50 млн должен был добавить регион. Все расчеты производило Минпросвещения, общая сумма строительства и оснащения новой школы была определена в размере 734 млн рублей. Застройщик на эти условия согласился и начал работу. Однако после того, как объект был возведен, компания "Эверест" вроде бы сообщила, что продаст школу не меньше, чем за 998 млн руб.



По словам чиновника, инвестор (ООО «Эверест» - прим.) должен был продать образовательное учреждение в 2019 году, но тогда строительство не было завершено, и Правительство Курганской области договорилось с Минпросвещения РФ о переносе финансирования на 2020 год.



«Школа эта муниципальная и приобретателем является Кетовский район, трижды инвестору направлялся договор для подписания, но сумма инвестора не устраивает, хотя мы действуем в рамках законодательства. Максимальная сумма по стоимости объекта была - это 734 млн рублей, деньги были выделены Министерством, эта сумма нам доведена. И сумма вторая - 738 млн рублей - она была обозначена независимым экспертом, он был привлечен Кетовским районом. Эта оценка прошла экспертизу в Москве, была подтверждена ее правильность», - отметил Андрей Кочеров.

Глава зауральского образовательного департамента пояснил, что на сегодняшний день у Кетовского района нет никаких оснований для увеличения стоимости - нет лимитов, нет правовых оснований.

«Позицию нашу мы представили в прокуратуру Курганской области, там нашу позицию услышали и разделяют. Также было уведомлено Минпросвещения РФ, туда заявлялся на личный прием инвестор, где было озвучено о том, что сумма, доведенная до Курганской области, окончательная и изменению не подлежит. Также направлено было письмо в адрес вице-премьера Правительства России, курирующего социальную сферу, и там тоже прекрасно понимают, что есть нацпроект, а есть аппетиты определенных людей, которые пытаются сыграть на обязанностях и на социальной подоплеке в сторону получения своих дивидендов», - сообщил Андрей Кочеров.

Андрей Кочеров подчеркнул, что бизнесмены не могут ничем объяснить такую завышенную цену за объект.

Как ранее сообщало Накануне.ру, все договоренности о строительстве школы власти региона вели в 2016 году, когда Курганскую область возглавлял Алексей Кокорин. В то время главой Кетовского района был Александр Носков, сейчас он находится в СИЗО и ждет приговора суда – следствие считает, что он проводил махинации с муниципальными контрактами. Заместителем губернатора по ЖКХ (курировал все стройки в регионе – прим.) в то время был Роман Ванюков, его тоже осудили, признав виновным во взяточничестве. Также важно отметить, что сметная документация по стоимости школы за это время несколько раз менялась.

По региону ходят слухи, что якобы кредит на строительство школы компания «Эверест» взяла в Кетовском коммерческом банке под очень большие проценты. Также застройщик просил помощи у бизнеса и брал часть денег у предпринимателей. Некоторые лица, знакомые с ситуацией, отмечают, что якобы именно из-за огромных процентов «Эверест» не хочет продавать школу по ранее обговоренной цене.

В августе этого года представители «Эвереста» обещали приехавшему в Курганскую область заместителю генпрокурора РФ Игорю Ткачеву продать школу за 738 млн рублей – за стоимость, которую определили эксперты, но после отъезда замгенпрокурора все вернулось на свои места.

Сейчас, по закону, Правительство Курганской области обязано вернуть средства, выделенные Москвой на выкуп школы, обратно в федеральный центр. Деньги вернутся и поступят в Резервный фонд РФ. Но не проще ли фирме «Эверест» согласиться на законные условия зауральских властей? Тогда кетовские дети с радостью в скором времени пошли бы на учебу в новые классы, а не ютились в маленьком здании старой школы.