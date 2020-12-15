Самую большую школу в Курганской области не могут открыть из-за нечестного инвестора?

Детям, живущим в Кетово, пришлось начать учебный год в старом здании школы, хотя в самом центре села находится новая, самая большая во всей Курганской области, на 1100 мест. Якобы эту школу по адресу Космонавтов, 49А не могут открыть из-за инвестора – фирмы "Эверест", представители которой, возможно, хотят нажиться на продаже учреждения и прилегающей к нему территории.

Еще в 2016 году Министерство просвещения РФ заключило соглашение с правительством Курганской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета на сумму 682 млн руб. в рамках программы "Современная школа" нацпроекта "Образование". Эти средства предназначались на выкуп любой школы на территории Курганской области для ее дальнейшей модернизации. Еще порядка 50 млн должен был добавить регион. Все расчеты производило Минпросвещения, общая сумма строительства и оснащения новой школы была определена в размере 734 млн рублей. Застройщик на эти условия согласился и начал работу. Однако после того, как объект был возведен, компания "Эверест" вроде бы сообщила, что продаст школу не меньше, чем за 1 млрд руб.

"Строительство и воровство в России - это чуть ли не синонимы? Тут компания сначала вложила свои средства (порядка 500 млн рублей), но ведь ее владельцы понимали, что им возместят расходы. Маржу, по слухам, якобы заложили неимоверную, и кредит под баснословные проценты не у чужих людей взяли, - рассказал один из чиновников администрации Кетовского района, пожелавший остаться неназванным. - Рассуждают как, наверное, – сначала согласимся, потом скажем, что превысили лимит, государство все равно добавит, никуда не денется? Это же бюджетные деньги, чего их жалеть? Между тем, такой подход уже не работает. Ни федеральные, ни областные средства разбазаривать никто не даст".

Якобы примерно 30 млн рублей на строительство школы владельцы компании "Эверест" – Андрей Лушников и Иван Максимов – заняли у одного из курганских бизнесменов. Еще 170 млн рублей - предположительно в Кетовском коммерческом банке, с которым давно сотрудничают. Инсайдеры в финансовом учреждении говорят о якобы имевших место определенных договоренностях между владельцами банка и застройщиками по поводу чуть ли не огромных процентов и обоюдной выгоды от сделки.

Однако председатель правления банка Евгений Кафеев назвать процентную ставку отказался.

"Большие эти проценты или маленькие – это вопрос чисто гипотетический, риторический. И я не понимаю, каким образом здесь задействован я. Никаких экономических интересов у меня в этом не было. Нелогично вмешивать в спор кредиторов. "Эверест", кстати, строит и другие объекты и нельзя сказать, что деньги, полученные в Кетовском банке, были потрачены именно на данную конкретную школу", – заявил Кафеев в разговоре с корреспондентом Накануне.RU.

При этом он продемонстрировал достаточную информированность о стоимости новой школы, уточнив, что ее цена составляет "примерно 700-900 млн рублей".

По некоторым сведениям, еще в августе представители "Эвереста" Лушников и Максимов обещали приехавшему в Курганскую область заместителю генпрокурора РФ Игорю Ткачеву продать школу за 738 млн. Именно такую стоимость показала независимая оценка, организованная главой Кетовского района Сергеем Дудиным в 2020 году. Это всего на 4 млн руб. больше, чем посчитали специалисты Минпросвящения. Однако после отъезда замгенпрокурора все вернулось на свои места.

Сейчас, по данным районной администрации, застройщик требует 998 млн руб. и, по некоторым данным, в качестве оружия в борьбе за деньги он может использовать родителей кетовских школьников. Кетово – небольшое село, все друг друга знают, общаются в магазинах и на скамейках у подъездов. Среди населения ходят разговоры, что якобы бизнесмены через третьих лиц подначивают граждан – мам и пап школьников – писать гневные письма в курганское правительство и даже выходить на акции протеста. Предположительно, людей убеждают в том, что во всем виноваты местные власти, которые не хотят купить школу за ту цену, которую выставляет инвестор.

"Оснований для обязания заказчика определить цену контракта, равной цене, предложенной компанией "Эверест", законодательство не содержит. У застройщика остается только один инструмент – шантаж, – говорит собеседник агентства в районной администрации. – Но мы не можем разбрасываться бюджетными деньгами только потому, что кто-то повысил стоимость работ и, возможно, захотел обогатиться сверх меры. Придется провести работу с населением, дать пояснения. Думаю, родители школьников тоже не захотят платить этим людям из своих карманов".

На одном из совещаний президент России Владимир Путин заявил о том, что наживаться на нацпроектах недопустимо. И видимо в Курганской области люди, претендующие на федеральные деньги, этот посыл проигнорировали.