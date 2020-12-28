28 Декабря 2020
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Происшествия Тюменская область
Жуковского 28, дом, расселение (2020) | Фото: tyumen-city.ru

В Тюмени могут расселить "потрескавшийся" дом на Жуковского

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время "прямой линии" сообщил, что дом №28 в Тюмени может быть расселён с привлечением инвестора, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Вопрос поступил от одного из подписчиков перед "линией" губернатора. Автор просил рассказать, как сейчас продвигается ситуация с ремонтом здания. Губернатор позвонил мэру Тюмени Руслану Кухаруку, чтобы узнать, как продвигаются дела.

"Конструктивные элементы признаны ограниченно работоспособными, дальнейшая эксплуатация возможна после ремонта. Мы пока не разрабатывали документы на капремонт, но цену ремонта просили называть. Речь идёт о сумме в 378 млн руб., это сопоставимо с расселением, учитывая компенсацию платы за найм жилья. А ремонт самый общий стоит 230 млн руб.", - сказал Кухарук.

Моор отметил, что с учётом всех затрат сумма капремонта сопоставима со строительством нового дома.

"До конца января проработайте ситуацию. Возможно, можно расселить дом с привлечением инвестора. К началу февраля уже можно с цифрами определиться. Подготовьте информацию", - сказал Моор.

Напомним, о трещинах в здании стало известно 22 апреля. В отношении дома установлена зона ЧС. Решение было принято в связи с тем, что представители управляющей компании "Евросервис" и специализированной организации "Легион-3000" установили наличие нескольких вертикальных трещин в кирпичной вкладке на фасадах дома, в местах общего пользования частично поврежден штукатурный слой, как следствие – деформирована керамическая плитка. На вертикальные трещины были установлены сигнальные маяки, чтобы контролировать динамику состояния дома. Дальнейшее наблюдение за сигнальными маяками показало отрицательную динамику состояния строительных конструкций дома.

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В Тюмени могут расселить "потрескавшийся" дом на Жуковского

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Теги: Жуковского 28, дом, расселение, трещины, гостиница, эвакуация



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