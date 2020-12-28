28 Декабря 2020
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Медицинские маски (2020) | Фото: Накануне.RU

КС признал ограничение передвижения россиян в пандемию законным

Конституционный суд (КС) России признал соответствующим Основному закону страны ограничение передвижения граждан во время пандемии коронавируса.

Как говорится в постановлении на сайте суда, эта мера была продиктована "объективной необходимостью оперативного реагирования на экстраординарную (беспрецедентную) опасность распространения коронавирусной инфекции".

Кроме того, ограничения на передвижение носили временный характер.

В КС пытались обжаловать постановление губернатора Московской области по ограничениям, введенным из-за пандемии. Сообщалось, что житель Подмосковья покинул свой дом, за что на него был составлен административный протокол. Судья в ходе рассмотрения дела счел, что право на свободу передвижения граждан является одним из основных и закреплено в Конституции, которая имеет прямое действие и приоритет над прочими правовыми актами.

Несмотря на постановление губернатора Подмосковья, где указаны ссылки на федеральные законы и местные нормативные акты, судья резонно посчитал, что ни один из них "не предусматривает полномочий губернатора на ограничение права граждан на свободу передвижения".

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КС признал ограничение передвижения россиян в пандемию законным

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Теги: конституционный суд, пандемия, ограничение передвижения



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