Ашманов: Мы являемся цифровой колонией Запада

Россия давно является цифровой колонией Запада, с этим нужно заканчивать, но необходима твердая политическая воля. Об этом заявил на "День ТВ" специалист в области искусственного интеллекта и социальных сетей, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов, недавно вошедший в Совет по правам человека при президенте.

Он прокомментировал недавний сбой "Гугл", когда отключились также российские социально значимые сервисы - "Сбербанк онлайн", система продажи билетов РЖД и др.

"У нас много инфраструктуры завязано на сервисы "Гугл". По сути, интернет сейчас - это верхняя десятка суперсервисов: "Мейл.ру", "Яндекс", "Гугл", "Фейсбук", "Твиттер" и т.д. И есть миллионы сайтов-приложений, которые "питаются" этими гигантами. "Гугл" в нас сильно врос. И если его выключить, то повалится почти весь рунет. Россия стала цифровой колонией Запада. Первый шаг был сделан в начале 1970-х из-за рокового решения ЦК КПСС начать копировать серию суперкомпьютеров IBM 360. У нас тогда были лучшие в мире суперкомпьютеры. Но у западных компьютеров была лучше "упаковка" - больше приложений. И ЦК КПСС приняла решение копировать их. В результате наши собственные суперкомпьютеры, которые были круче по производительности, архитектуре, оказались "в загоне". А в 1990-х "Интел" скупил набор интеллектуальной собственности проекта "Эльбрус". Это был наш собственный процессор, лучший, чем "Интел". Дальше сюда зашел "Майкрософт" со своим ДОСом, затем "Виндовс". Мы, наверное, за 2-3 года не доплатили "Майкрософту" миллиардов 200 долларов за пиратское копирование "Виндовс". Но они пошли на это сознательно, чтобы захватить наш рынок. И все стали работать на "Виндовс". А потом госорганизации уже начали ему платить. Так произошла цифровая колонизация России. Это произошло путем взяток. "Майкрософт" - один из самых крупных взяткодателей в нашей стране. Они покупали IT-директоров всех крупнейших компаний. До сих пор, несмотря на законы об импортозамещении, происходят гигантские закупки "Виндовс" в разных организациях - в десятки и сотни тысяч рабочих станций. Потому что люди, которые эти закупки делают, с "Майкрософтом" вместе живут, дома рядом построили на Рублевке. Там симбиоз, это одна большая колонизационная компания", - рассказал Ашманов.

Он связывает с иностранным лобби просьбу снова отсрочить переход на российское ПО, с которой обратилась ассоциация банков.

"Противодействие импортозамещению огромно. По закону, если есть российский аналог, ты не можешь покупать иностранное ПО или должен это обосновать. И Торгово-промышленная палата пытается ослабить критерии вхождения в реестр российских компаний, чтобы бутафорские компании, которые из себя изображают местного разработчика, но на самом деле пропихивают "Майкрософт" и т.д., признавались российскими. Хотя там все шито белыми нитками. Самый ужасный пример: 99% систем управления производством у нас - западные. Это связано с тем, что, когда все приватизировалось, иностранцы ставили условие - предприятием должны управлять исключительно западные ситемы. В Китае просто решили: к 2024 году все должны заменить иностранное ПО и "железо". И они исполняют. Вот недавно основатель "Алибабы" на какой-то конференции раскритиковал это решение. И он исчез из публичного поля, а IPO "Алибабы" отменили.

Протекционистские меры прописаны, но нужна политическая воля. А она размывается желанием дружить с Западом. В 1941 году ситуация была хуже. Половину европейской части страны захватили, но Берия сумел вывезти заводы и в чистом поле построил новую промышленность за полгода, завалив всю страну танками. Нужна решимость! Еще 5-10 лет - и все будет решаться в области искусственного интеллекта. Американцы рассчитывают с помощью высокоточного "умного" оружия снять ограничение ядерного сдерживания и нанести первый удар. Они об этом пишут и говорят.

России нужен Цифровой проект. Но он не должен быть программой, которую напишет Сбербанк. Там должны быть совершенно другие люди, так как тема очень серьезная. Здесь нельзя опоздать. Эта гонка уже началась. В стратегии США по искусственному интеллекту и высоким технологиям написано, что они будут доминировать, а Россия является врагом номер один. Мы не можем не участвовать в этой гонке, она уже идет. Мне кажется, что мы круче их всех, у нас самые лучшие математики и программисты. Но нам нужно работать", - заключил Ашманов.

Отметим, что в июне Ассоциация банков России попросили главу правительства Михаила Мишустина перенести на четыре года под предлогом сложности переход на отечественное ПО - до 2025 года.

В ноябре председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" Наталья Касперская и исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский попросили президента Владимира Путина не переносить на три года сроки перехода на отечественное оборудование и ПО для владельцев критической информационной инфраструктуры (КИИ). Согласно закону о безопасности КИИ, к ним относятся информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети госорганов, а также автоматизированные системы управления технологическими процессами в оборонной индустрии, в здравоохранении, связи, на транспорте, в кредитно-финансовой сфере, энергетике и в ряде отраслей промышленности, организации в сфере науки. Планировалось, что объекты КИИ перейдут на отечественное ПО с января 2021 года, а отечественное оборудование - с января 2022 года. Однако Минцифры просит отложить это на три года и сдвинуть сроки на 2024-й и 2025 год соответственно.

Касперская и Покровский указывают, что если переход на отечественное ПО и оборудование отложат, то "это поставит в зависимость от зарубежных вендоров не только отрасль информационных технологий, но в целом экономику и систему государственного управления".

Напомним, недавно член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев заявил, что в США рассматривают продвижение искусственного интеллекта и цифровизации в мире как технологии управления извне. Об этом говорится в докладе RAND Corporation, которая является стратегическим исследовательским центром.