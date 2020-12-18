Мы отдаем право управлять нашими базами данных корпорациям с иностранным участием - советник Шойгу

18 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Чубайс — это злой рок Путина"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
(2020) | Фото: admtyumen.ru

Мы отдаем право управлять нашими базами данных корпорациям с иностранным участием - советник Шойгу

Советник министра обороны России Андрей Ильницкий выступил в Совете Федерации с докладом. По сути он рассказал о коронавирусе как глобальном проекте по изменению мира.
Читайте также:

Ильницкий, например, упомянул книгу основателя Всемирного экономического форума в Давосе Клауса Шваба о переформатировании мира под предлогом глобальной пандемии.

"Они рассматривают ковид как проект, чтобы не допустить возврата к прежнему миру. В новом мире будут править корпорации, и не будет места национальным государствам. Цитата: "Если демократия и глобализация будут расширяться, то национальным государствам места не останется". И России - в первую очередь. Для десуверенизации России и Китая будет использоваться зеленая повестка, цифровизация и разные идеологические симулякры от ЛГБТ до BLM, которые сюда будут заходить и насаждаться", - сказал Ильницкий.

По его словам, в США сейчас создано киберкомандование из 6 тыс. интеллектуалов. По данным разведки, 18 тыс. И у них основной дискурс - вывести киберкомандование из-под АНБ, то есть спустить с президентского уровня для большей оперативности при ведении наступательных действий. Это говорит о том, что США собираются с силами, чтобы атаковать противников.

Эксперт обратился к сенаторам по поводу опаснейших тенденций, которые протаскиваются через законопроекты.

"Технологии искусственного интеллекта (ИИ) также являются оружием для пробивания суверенитета. Сейчас к вам на согласование попадет законопроект о плане и графике разработки принятия нормативно-правовых актов, регламентирующих отношения в связи с развитием технологий ИИ в РФ до 2024 года. Рекомендую внимательно посмотреть этот документ. Точечные корректировки закона о персональных данных, методики обезличивания, особый режим доступа к данным, геоданные - к ним не допущены ФСБ и Минобороны, хотя в США за развитие ИИ отвечает прежде всего Пентагон. Из 76 позиций в 43 пунктах в качестве разработчика один известный больше не банк, у которого в правлении три иностранца, а главный айтишник британский подданный! Также Сколково и Минцифры. Мы даем право управлять нашими базами данных структурам, которые ни под какие ограничения не подпадают!" - призвал Ильницкий.

Он отметил, что в Минобороны понимание этой проблематики есть полное, но оно не отвечают за внедрение ИИ. А Россия действует в глобалистской повестке, то есть в глобалистских интересах.

Ведущая Анна Шафран назвала доклад "первым разоблачением планов противника на таком высоком уровне".

"Транснациональные корпорации будут давить на политиков с целью не ослаблять антиковидные меры. Отсюда простой вывод: не ковид - реальная угроза, а те меры и ограничения, которые принимаются по всему миру. Новый мир, по замыслу наших противников, - это мир, власть в котором принадлежит корпорациям, а не государствам", - написала она.

Напомним, недавно член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев заявил, что в США рассматривают продвижение ИИ и цифровизации как технологии управления извне. Об этом говорится в докладе RAND Corporation, которая является стратегическим исследовательским центром.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Мы отдаем право управлять нашими базами данных корпорациям с иностранным участием - советник Шойгу

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: искусственный интеллект, цифровизация, база данных, суверенитет



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети