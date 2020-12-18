Мы отдаем право управлять нашими базами данных корпорациям с иностранным участием - советник Шойгу

Советник министра обороны России Андрей Ильницкий выступил в Совете Федерации с докладом. По сути он рассказал о коронавирусе как глобальном проекте по изменению мира.

Ильницкий, например, упомянул книгу основателя Всемирного экономического форума в Давосе Клауса Шваба о переформатировании мира под предлогом глобальной пандемии.

"Они рассматривают ковид как проект, чтобы не допустить возврата к прежнему миру. В новом мире будут править корпорации, и не будет места национальным государствам. Цитата: "Если демократия и глобализация будут расширяться, то национальным государствам места не останется". И России - в первую очередь. Для десуверенизации России и Китая будет использоваться зеленая повестка, цифровизация и разные идеологические симулякры от ЛГБТ до BLM, которые сюда будут заходить и насаждаться", - сказал Ильницкий.

По его словам, в США сейчас создано киберкомандование из 6 тыс. интеллектуалов. По данным разведки, 18 тыс. И у них основной дискурс - вывести киберкомандование из-под АНБ, то есть спустить с президентского уровня для большей оперативности при ведении наступательных действий. Это говорит о том, что США собираются с силами, чтобы атаковать противников.

Эксперт обратился к сенаторам по поводу опаснейших тенденций, которые протаскиваются через законопроекты.

"Технологии искусственного интеллекта (ИИ) также являются оружием для пробивания суверенитета. Сейчас к вам на согласование попадет законопроект о плане и графике разработки принятия нормативно-правовых актов, регламентирующих отношения в связи с развитием технологий ИИ в РФ до 2024 года. Рекомендую внимательно посмотреть этот документ. Точечные корректировки закона о персональных данных, методики обезличивания, особый режим доступа к данным, геоданные - к ним не допущены ФСБ и Минобороны, хотя в США за развитие ИИ отвечает прежде всего Пентагон. Из 76 позиций в 43 пунктах в качестве разработчика один известный больше не банк, у которого в правлении три иностранца, а главный айтишник британский подданный! Также Сколково и Минцифры. Мы даем право управлять нашими базами данных структурам, которые ни под какие ограничения не подпадают!" - призвал Ильницкий.

Он отметил, что в Минобороны понимание этой проблематики есть полное, но оно не отвечают за внедрение ИИ. А Россия действует в глобалистской повестке, то есть в глобалистских интересах.

Ведущая Анна Шафран назвала доклад "первым разоблачением планов противника на таком высоком уровне".

"Транснациональные корпорации будут давить на политиков с целью не ослаблять антиковидные меры. Отсюда простой вывод: не ковид - реальная угроза, а те меры и ограничения, которые принимаются по всему миру. Новый мир, по замыслу наших противников, - это мир, власть в котором принадлежит корпорациям, а не государствам", - написала она.