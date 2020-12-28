28 Декабря 2020
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Владимир Путин, Александр Моор (2020) | Фото: kremlin.ru

Моор заявил, что не спорил с Путиным о росте доходов тюменцев

Губернатор Тюменской области Александр Моор в интервью "Регион Тюмень" прокомментировал свой спор с президентом РФ Владимиром Путиным о росте доходов населения, во время визита главы государства в Тобольск.

По его словам, никакого спора на самом деле не было.

Он объяснил, что для оценки уровня доходов есть несколько показателей. Первый - номинальная заработная плата. Это показатель - сколько начислено в абсолютном выражении. Его используют редко, поскольку его сложно сравнивать с таким же показателем в предыдущих годах. Он не отражает реальную покупательскую способность этих денег и не учитывает инфляцию.

То есть рост номинальной зарплаты на 4% при инфляции 1% - это - хорошо. А при инфляции - 6% - гораздо хуже. Потому для оценки используется показатель реальной заработной платы - она скорректирована на индекс потребительских цен - то есть на инфляцию. И этот показатель уже можно сравнивать с другими показателями за прошлые годы. Поскольку он отражает реальную покупательную способность тех денег, которые были получены.

Также Моор назвал еще один показатель: денежные доходы - в него входит зарплата, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, субсидии, пособия по кредитам - все, что население получает в виде денег. У этого показателя также есть показатель "реальные денежные доходы". Это денежные доходы скорректированные на инфляцию.

"Логика моего доклада президенту была именно так и построена. У меня был на слайде первый показатель реальной заработной платы. И она у нас действительно была 101%. Это статистические данные. Номинальная - 104,1%. Следом я должен был сказать президенту как раз о том, что реальные денежные доходы ниже 100%. Президент своим вопросом опередил мой доклад. Поэтому здесь не было никакого спора он абсолютно верно сказал, что в Тюменской области реальные денежные доходы ниже 100%, если быть точным 98% Хотя в среднем по стране реальные денежные доходы снизились на 3,6%. То есть мы все равно лучше, чем в среднем по РФ", - отметил глава региона.

Напомним, что 2 декабря Александр Моор во время встречи с президентом России Владимиром Путиным поделился позитивной статистикой по росту зарплат, на что президент ответил весьма скептически.

"Реальная начисленная заработная плата в 2020 году по итогам 9 месяцев - пусть небольшой, но плюс, 101% к аналогичному периоду прошлого года", - рассказал Александр Моор, на что Путин ответил: "Не могу согласиться. Это нереально, по-моему. Это номинально".

"Это реально по статистике. Реально", - возразил Моор.

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Моор заявил, что не спорил с Путиным о росте доходов тюменцев

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Теги: Александр Моор, Владимир Путин, спор о зарплатах, доходы насселения



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