Губернатор Тюменской области: "Нам удалось удержать уровень заработной платы"

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время послания заявил, что, несмотря на пандемию коронавируса, властям удалось удержать уровень заработной платы, передает корреспондент Накануне.RU.

"Огромное значение имеет то, что нам в этом драматическом году удалось удержать уровень заработной платы. Причем не только в номинальном, но и в реальном значении. 104% и 101% соответственно", - заявил он.

Отметим, что ранее эти цифры глава региона озвучил на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Тобольске.

Президент росту доходов населения не поверил.