28 Декабря 2020
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Глава Севастополя во время перезахоронения французских солдат (2020) | Фото: sev.gov.ru

Всё равно с кем примиряться? Губернатор Севастополя встал на колено у могилы французских солдат

Севестопольские ветераны потребовали дать оценку поведению губернатора Севастополя Михаила Развозжаева во время церемонии перезахоронения французских солдат, уничтоженных защитниками города в годы Крымской войны.

Останки были преданы земле еще в октябре. "У нас сегодня важное событие в рамках большого проекта "Крым – Севастополь 2020", который организовал фонд Пьера Малиновского. Мы сегодня предали земле останки воинов французской армии – корпуса, который здесь в XIX веке воевал в Крымской войне", – приводит фрагмент выступления губернатора его пресс-служба. При этом тот факт, что погибшие не просто воевали здесь, а именно штурмовали Севастополь, старательно не акцентируется.

Ветеранская общественность обратила на это внимание лишь сейчас и возмутилась произошедшим. То, что Россия не воюет с погибшими солдатами и памятниками, безусловно, хорошо, но и возлагать цветы к захоронению агрессоров по меньшей мере странно. Агентство "Красная весна" обращает внимание, что Михаил Развозжаев не просто принял участие в церемонии, но и преклонил колено, возлагая цветы к могилам.

Губернатор Севастополя возлагает цветы погибшим агрессорам(2020)|Фото: sev.gov.ru

Глава Севастополя во время перезахоронения французских солдат(2020)|Фото: sev.gov.ru

"Стоял почетный караул не у могил русских солдат, а хоронили французских захватчиков, которые убивали наших солдат. Франция — страна НАТО с нас санкции не снимает, даже инициативно их вводит. Тем более, Франция никогда не приносила извинений за эту войну", — приводит издание высказывание ветерана-подводника, общественника Валентина Шестака.

По его мнению, действиям губернатора необходимо дать оценку, иначе за "примирением" с солдатами Французского корпуса может последовать и примирение с армией Манштейна.

Стоит отметить, что несмотря на участие в перезахоронении официальных властей города и их призывы к примирению, сами французские чиновники церемонию проигнорировали. В ней участвовали лишь представители фонда Малиновского. Париж, по-видимому, примиряться не собирается и по-прежнему не считает Крым российской территорией.

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Всё равно с кем примиряться? Губернатор Севастополя встал на колено у могилы французских солдат

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Теги: Севастополь, Крым, Развозжаев, Шестак, Малиновский



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