ХК "Автомобилист" подписал защитника – сына главного тренера "Трактора"

Хоккейный клуб "Автомобилист" подписал трехсторонний контракт с защитником Ильей Гатиятулиным.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, Илья родился 30 ноября 2000 года в Челябинске и является воспитанником местного "Трактора". Свою профессиональную карьеру начинал в "Белых Медведях", а через год дебютировал в ВХЛ в составе "Челмета".

В этом году защитник перебрался в Ханты-Мансийск, где выступал за молодежную команду "Мамонты Югры", а также взрослую "Югру". Всего в МХЛ Илья сыграл 71 матч, набрав 17 (10+7) очков. В ВХЛ провел 43 матча, также вызывался в юниорские сборные России.

Стоит отметить, что Илья Гатиятулин является сыном главного тренера челябинского "Трактора" Анвара Гатиятулина.

Напомним, недавно "Автомобилист" и "Трактор" встречались между собой в матче регулярного чемпионата КХЛ. Екатеринбургский клуб потерпел поражение на домашнем льду со счетом 2:3.