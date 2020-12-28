28 Декабря 2020
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Илья Гатиятулин (2020) | Фото: Пресс-служба ХК &quot;Белые Медведи&quot;

ХК "Автомобилист" подписал защитника – сына главного тренера "Трактора"

Хоккейный клуб "Автомобилист" подписал трехсторонний контракт с защитником Ильей Гатиятулиным.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, Илья родился 30 ноября 2000 года в Челябинске и является воспитанником местного "Трактора". Свою профессиональную карьеру начинал в "Белых Медведях", а через год дебютировал в ВХЛ в составе "Челмета".

В этом году защитник перебрался в Ханты-Мансийск, где выступал за молодежную команду "Мамонты Югры", а также взрослую "Югру". Всего в МХЛ Илья сыграл 71 матч, набрав 17 (10+7) очков. В ВХЛ провел 43 матча, также вызывался в юниорские сборные России.

Стоит отметить, что Илья Гатиятулин является сыном главного тренера челябинского "Трактора" Анвара Гатиятулина.

Напомним, недавно "Автомобилист" и "Трактор" встречались между собой в матче регулярного чемпионата КХЛ. Екатеринбургский клуб потерпел поражение на домашнем льду со счетом 2:3.

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ХК "Автомобилист" подписал защитника – сына главного тренера "Трактора"

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Теги: Автомобилист, Трактор, Гатиятулин, защитник



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