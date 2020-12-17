17 Декабря 2020
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ХК &quot;Автомобилист&quot; форма (2013) | Фото: Накануне.RU

"Автомобилист" продолжает "чистку" состава: клуб покинул защитник Бодров

Хоккейный клуб "Автомобилист" расторг контракт с игроком обороны Денисом Бодровым. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, решение было принято по соглашению сторон.
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Защитник присоединился к "Автомобилисту" в 2017 году. За уральский клуб он провел 121 игру, в которой набрал 30 (8+22) очков.

11 декабря Бодров был помещен в список отказов. В соответствии с регламентом КХЛ, в течение 48 часов любой клуб лиги мог забрать игрока, однако этого так и не произошло.

В екатеринбургском клубе поблагодарили Дениса и пожелали защитнику удачи в продолжении карьеры.

Напомним, на этой неделе "Автомобилист" расторг контракт с 35-летним нападающим Джеффом Плэттом. Это также было сделано по соглашению сторон.

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"Автомобилист" продолжает "чистку" состава: клуб покинул защитник Бодров

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Теги: Автомобилист, Бодров, защитник, контракт



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