"Автомобилист" продолжает "чистку" состава: клуб покинул защитник Бодров

Хоккейный клуб "Автомобилист" расторг контракт с игроком обороны Денисом Бодровым. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, решение было принято по соглашению сторон.

Защитник присоединился к "Автомобилисту" в 2017 году. За уральский клуб он провел 121 игру, в которой набрал 30 (8+22) очков.

11 декабря Бодров был помещен в список отказов. В соответствии с регламентом КХЛ, в течение 48 часов любой клуб лиги мог забрать игрока, однако этого так и не произошло.

В екатеринбургском клубе поблагодарили Дениса и пожелали защитнику удачи в продолжении карьеры.

Напомним, на этой неделе "Автомобилист" расторг контракт с 35-летним нападающим Джеффом Плэттом. Это также было сделано по соглашению сторон.