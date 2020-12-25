Вице-губернатор Свердловской области заразился коронавирусом

Один из заместителей губернатора Свердловской области заразился коронавирусом.

Как сообщает близкий к администрации главы региона Telegram-канал "Россельбан", диагноз COVID-19 подтвердился у вице-губернатора Сергея Швиндта. В какой форме протекает болезнь чиновника, канал не уточняет.

Напомним, летом этого года другой вице-губернатор Свердловской области – Сергей Бидонько – уходил на самоизоляцию в связи с подозрением на коронавирус. Диагноз был подтвержден у одного из членов его семьи, у самого же Бидонько в итоге тест показал отрицательный результат.

Что касается губернатора Евгения Куйвашева, на этой неделе он заявил, что поставил прививку от ковида еще летом и "чувствует себя бессмертным". Однако в региональном оперштабе не смогли уточнить, когда именно это произошло, поскольку Instagram главы региона утверждает об обратном.