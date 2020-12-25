После ухода Высокинского депутаты рассмотрят новые послабления для застройщиков

Депутаты Екатеринбургской городской думы соберутся на срочное заседание. Комиссия по городскому хозяйству пройдет во вторник, 29 декабря. Как рассказал источник Накануне.RU, на заседании будут рассматривать очередные изменения правил для застройщиков.

Интересно, что заседание будет собрано в срочном порядке. Ранее городские парламентарии уже решили все вопросы, связанные с бюджетом города и планом работы комиссий на первое полугодие 2021 года. Между тем, неким лоббистам понадобилось срочно внести новые изменения в ПЗЗ.

"Не понимаю, зачем спешка? Тем не менее, пришло письмо, и я назначил заседание. Оно состоится во вторник в 10 утра", - подтвердил Накануне.RU председатель комиссии по городскому хозяйству Александр Колесников.

Как отметил в беседе с Накануне.RU спикер ЕГД Игорь Володин, речь будет идти о заявках от восьми компаний. "Восемь компаний заявились для разрешений на застройку. Не могу сказать, о каких районах города идет речь. Мэрия не раскрывает нам, депутатам, такие подробности", - резюмировал Володин.

Судя по полученным нами документам, речь пойдет о кардинальных разрешениях для застройщиков.

Напомним, что прежний мэр Екатеринбурга Александр Высокинский конфликтовал со строительными компаниями. Осенью им уже удалось продавить изменения в ПЗЗ, в которых увеличили максимальный процент застройки земли до 100%. Это значит, что сами собой исключаются обязательные отступы от границ участка, в связи с чем необходимость в согласовании архитектуры проекта просто отпадает. Таким образом станет абсолютно легальным возведение 27-этажных зданий вблизи 9-этажных. Особенно это будет распространено на участках с "дорогой" землей. Ряд экспертов говорили о том, что конфликт с застройщиками и стал одной из причин ухода Высокинского с поста главы уральской столицы. На его место недавно был назначен замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов.