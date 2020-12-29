Первые решения при Орлове: в Екатеринбурге приняли новые изменения в правила застройки

Депутаты городской думы Екатеринбурга на внеочередном заседании, неожиданно собранном под занавес уходящего года с приходом и.о. главы Алексея Орлова, приняли проект решения о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципалитета. Проект предусматривает 11 корректировок в уже имеющихся проектах по строительству тех или иных сооружений, передает корреспондент Накануне.RU.

Отдельное внимание было уделено плану строительства школы на ул. Краснолесья в Академическом. Как рассказал начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Алексей Храмов, по решению суда место строительства будет перенесено на площадку через дорогу на ул. Чкалова — Академика Вонсовского — Амундсена — Краснолесье.

Помимо этого, обсуждался вопрос застройки участка на улице Цвиллинга, 7 в пользу компании Prinzip Геннадия Черных. Согласно изменениям, на территории зоны производственно-коммунальных объектов (завод бурового оборудования имени Воровского) будет установлен многоэтажный жилой комплекс рядом с ЖК "Парковый квартал". Такое решение, по словам замглавы Екатеринбурга по вопросам капстроительства и землепользования Алексея Бирюлина, обусловлено интересами обманутых дольщиков. В связи с этим администрация хочет ускорить процесс перераспределения участков на Цвиллинга, 7.

"У нас было заседание координационного совета по этому вопросу. Необходимо, чтобы правообладатель участка смог быстрее реализовать проект. Он идет в одной связке с темой обманутых дольщиков. Рассмотреть этот вопрос – задача с самого верхнего уровня. Задача стоит – отрабатываем", – объяснил депутат. К его словам присоединился и председатель комиссии по городскому хозяйству Александр Колесников, он сообщил, что ранее вопрос по участку откладывался из-за ошибок в оформлении документов, которые направлялись к главархитектору. Сейчас же все ошибки исправлены.

А участок на ул. Альпийская — Галактики — Верхнемакаровская — Лощинка на Широкой речке станет объектом религиозного значения. На этом месте Екатеринбургской епархией будет возведен храм. При этом Алексей Храмов заверил, что приобретенный статус объекта религиозного значения ни в коем случае не ограничит права жителей города, а сама епархия полностью возьмёт на себя благоустройство участка.

Напомним, что о срочном заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Екатеринбурга стало известно 25 декабря. При этом ранее городские парламентарии уже решили все вопросы, связанные с бюджетом города и планом работы комиссий на первое полугодие 2021 г. Александр Колесников рассказал корреспонденту Накануне.RU, что срочность заседания была обусловлена сразу несколькими факторами.

"Такая срочность обусловлена тем, что работники нашей администрации подбирают все недоработки, которые возникли, в том числе, и не по их вине. Нужно выполнять решения судов, выполнять рекомендации комиссии по обманутым дольщикам. В общем-то обратились к нам, есть ли возможность провести заседание. Я спросил депутатов, кворум набрали", - рассказал Колесников.

При этом парламентарий не отметил каких-либо кардинальных изменений в проекте, которые могли бы вызвать повышенный интерес у общественности. Как правило, все корректировки касались незначительного изменения места или площади строительства.

Проект был принят единогласно.