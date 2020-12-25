В первом чтении принят законопроект о геномной регистрации нелояльных

Без всякого общественного обсуждения Госдума тихо приняла в первом чтении законопроект №1048800-7 о расширении перечня лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации. В первую очередь это будет касаться нелояльных. Именно так представил затею замглавы МВД Игорь Зубов.

Предлогом для продвижения законопроекта является повышение раскрываемости преступлений. В пояснительной записке открыто сказано, что за границей базы данных ДНК начинают эффективно функционировать, если собрать их хотя бы у 1% населения. А сейчас в федеральной базе данных геномной информации содержится геномная информация 0,6% населения России - 965 тыс. человек. Поэтому, равняясь на заграницу, ее нужно расширить за счет других граждан.

В тексте отмечается, что геномная регистрация осуществляется при соблюдении конституционных прав на свободу и личную неприкосновенность, что не может не вызывать усмешку.

При этом брать ДНК будут у граждан, подвергнутых административному аресту, а не только уголовному, чтобы база была побольше. Депутат Алексей Куринный задал в Госдуме этот вопрос. На что Зубов не нашел иного объяснения, кроме того, что на всякий случай человека нужно проверять на причастность к другим преступлениям.

"Он уже показал свою нелояльность. Поэтому это абсолютно оправдано и соответствует международной практике", - сказал чиновник.

"У нас что, официально государство рабов и господ, к которым надо выказывать некую лояльность?" - пишет РИА "Катюша".

А как быть с теми, кто был арестован, но оказался невиновен? Зубов заверил, что его образцы будут уничтожаться. Хотя, как отмечает президент АНО "Центр защиты вкладчиков и инвесторов" Артем Генкин, информация на человека, собранная или предоставленная однажды, уже никогда не сможет быть удалена окончательно и "будет путешествовать безгранично", даже если пройдет формальную процедуру удаления.

Депутат Елена Драпеко сообщила, что граждане "просто обрушились на нас с горой писем по поводу этого законопроекта, они беспокоятся за сохранность баз данных".

"Нет доверия к сохранности баз данных МВД. Сегодня можно купить базу данных ГИБДД на "Горбушке", можно заказать и купить адресные базы. В интернете есть сообщения, что американцы собирают нашу базу данных по генотипу граждан РФ", - сказал она.

Ответ Зубова был поразителен:

"Мы не можем пройти мимо прогресса. Если это везде делается, то и у нас надо делать. Мы живем в цифровом обществе", - сказал он.

Можно заметить, что это типично догматическое утверждение, не терпящее возражений.

Таким образом, со временем за границей могут оказаться биологические персональные данные на миллионы россиян, что является катастрофической угрозой безопасности России. И то, что это делает МВД, наталкивает на нехорошие предположения.

Также это шаг к тотальному генетическому контролю за гражданами. Об этом сказала депутат Вера Ганзя, которой, по ее словам, пришло более ста писем от обеспокоенных граждан.

Несмотря на все это, законопроект был принят почти единогласно (четверо против и трое воздержавшихся). По факту он дает старт массовой геномной регистрации с потенциальной перекачкой этих данных за рубеж.

Общественный уполномоченный по защите семьи подчеркивает, что, согласно КоАП, административный арест применяется за 27 видов правонарушений, в том числе: появление в нетрезвом виде в общественных местах, организация или участие в несанкционированных акциях, мелкое хулиганство, собирание масс граждан в общественном месте, приведшее к нарушению общественного порядка или санитарных норм (!), неподчинение законным требованиям сотрудника полиции и др. Это значит, что любого нетрезвого или подравшегося на улице можно будет "скрутить" на сдачу ДНК . А за нарушение санитарных норм при желании вообще можно привлечь практически каждого.

При этом зачастую граждане не имеют другого способа выразить свое несогласие с беззаконием, кроме протестных акций. Например, по всей стране родители протестуют против навязываемого дистанта, за что иногда подвергаются админаресту. Теперь за несогласие с лишением детей права на очное образование у родителей будут брать образцы ДНК? Вероятно, именно так следует понимать нелояльность, о которой сказал замглавы МВД