В Крыму закрыли фудкорты на фоне пандемии

Власти Крыма ограничили работу фудкортов и зон общепита в торговых центрах.

Эта мера будет действовать до середины января. Кроме того, работодателям запрещено устраивать корпоративы на рабочем месте. Также под запретом ярмарки, розыгрыши, презентации товаров и услуг и другие развлекательные и образовательные мероприятия в ТЦ.

Предприятиям общепита предписали на 50% сократить количество посадочных мест в заведениях, пишет "Коммерсант".

Напомним, в Ялте и Симферополе развернуты мобильные госпитали Министерства обороны РФ.

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, с 25 декабря они уже начнут принимать пациентов.