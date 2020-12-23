Минобороны развернет в Ялте и Симферополе два госпиталя для коронавирусных больных – Путин

Владимир Путин сегодня во время заседания Госсовета сообщил, что Минобороны России в ближайшее время развернет в Ялте и Симферополе госпитали для лечения коронавирусных больных. "К сожалению, мы в Крыму наблюдаем рост числа заболевших коронавирусом", - сказал президент после выступления главы горсовета Евпатории Олеси Харитоненко. Она, кстати, стала единственным спикером из числа представителей муниципалитетов, которых по новому закону о Госсовете включили в состав этого органа.