Ковидные госпитали Минобороны развернут в Крыму до конца дня

Мобильные госпитали Министерства обороны РФ в Ялте и Симферополе будут развернуты до конца дня 24 декабря.

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, с 25 декабря они уже начнут принимать пациентов.

В Ялте госпиталь начинают разворачивать на территории военного санатория "Крым" в Партените, в Симферополе - на территории новой больницы Семашко, передает Regnum.

Напомним, поручение Минобороны России развернуть в Ялте и Симферополе госпитали для лечения коронавирусных больных дал президент Владимир Путин во время заседания Госсовета. Он напомнил, что в Крыму наблюдается рост числа заболевших.

В ночь на 24 декабря три самолета Ил-76 вылетели с аэродрома Ростова-на-Дону в Симферополь. Всего в регион переброшены 100 военнослужащих и около 100 тонн материальных средств.