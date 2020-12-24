24 Декабря 2020
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военный медик, врач, медик, коронавирус, больница, защитный костюм (2020) | Фото: Пресс-служба ЦВО

Ковидные госпитали Минобороны развернут в Крыму до конца дня

Мобильные госпитали Министерства обороны РФ в Ялте и Симферополе будут развернуты до конца дня 24 декабря.

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, с 25 декабря они уже начнут принимать пациентов.

В Ялте госпиталь начинают разворачивать на территории военного санатория "Крым" в Партените, в Симферополе - на территории новой больницы Семашко, передает Regnum.

Напомним, поручение Минобороны России развернуть в Ялте и Симферополе госпитали для лечения коронавирусных больных дал президент Владимир Путин во время заседания Госсовета. Он напомнил, что в Крыму наблюдается рост числа заболевших.

В ночь на 24 декабря три самолета Ил-76 вылетели с аэродрома Ростова-на-Дону в Симферополь. Всего в регион переброшены 100 военнослужащих и около 100 тонн материальных средств.

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Ковидные госпитали Минобороны развернут в Крыму до конца дня

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Теги: крым, госпитали, минобороны, коронавирус



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