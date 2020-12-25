Российская вакцина будет защищать от британского штамма коронавируса

Российская вакцина "Спутник V" может защитить от британского штамма коронавируса.

Как сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, препарат создает иммунитет ко всему спайк-белку COVID-19, а мутация, обнаруженная в Великобритании, изменяет только одну небольшую точку на поверхности белка.

Также Гинцбург заявил, что у 85% привитых вакциной нет никаких побочных эффектов, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось, образцы нового, "заразного" штамма вируса SARS-CoV-2 из Великобритании доставлены в Россию. Ученые начали изучать их, сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.