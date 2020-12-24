Российские ученые получили из Великобритании образцы нового штамма коронавируса

Образцы нового, "заразного" штамма вируса SARS-CoV-2 из Великобритании доставлены в Россию. Ученые начали изучать их, сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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"Российские ученые, получив соответствующие образцы, интенсивно работают над его изучением. Они обмениваются информацией с иностранными коллегами, представителями ВОЗ", - рассказала Захарова.

Ранее разработчики российских вакцин от коронавируса заявили, что против нового штамма отечественные препараты работают не хуже, чем от самых распространенных. Да и их британские коллеги подтвердили, что пока нет оснований полагать , что новый штамм лучше противостоит иммунитету, хотя потенциальная возможность для такого изменения есть.