Дерипаска ожидает нормализации после коронавируса не ранее 2023 года

Российский предприниматель Олег Дерипаска сообщил, что Россия сможет вернуться к нормальной жизни после эпидемии коронавируса не раньше мая 2023 года.

Об этом он написал в своем Telegram-канале. До этого стране необходимо пройти ряд сложных этапов. "Вакцинация 25% наиболее активного населения, медицинские паспорта с иммунным статусом, качественные онлайн-сервисы и образование", - написал бизнесмен.

Дерипаска таким образом прокомментировал фрагмент из фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год", в котором высказывались мнения о сроках окончания эпидемии COVID-19.

Как сообщалось, эпидемия коронавируса может закончиться в России весной или раньше.

Такое мнение в интервью высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.