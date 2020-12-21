Дерипаска ожидает нормализации после коронавируса не ранее 2023 года
Российский предприниматель Олег Дерипаска сообщил, что Россия сможет вернуться к нормальной жизни после эпидемии коронавируса не раньше мая 2023 года.
Об этом он написал в своем Telegram-канале. До этого стране необходимо пройти ряд сложных этапов. "Вакцинация 25% наиболее активного населения, медицинские паспорта с иммунным статусом, качественные онлайн-сервисы и образование", - написал бизнесмен.
Дерипаска таким образом прокомментировал фрагмент из фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год", в котором высказывались мнения о сроках окончания эпидемии COVID-19.
Как сообщалось, эпидемия коронавируса может закончиться в России весной или раньше.
Такое мнение в интервью высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.