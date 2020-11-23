Великобритания планирует ограничить в правах всех, кто не сделает прививку от коронавируса

В Великобритании планируют ввести "ковидные паспорта" для тех, кто сделает прививку от коронавируса, пишет The Sunday Times.

Вопрос о введении "ковидных паспортов" премьер-министр Борис Джонсон собирается поднять в парламенте уже сегодня. Их обладатели смогут свободно перемещаться по стране и не соблюдать многие ограничения. А вот те, кто не сделает прививку, будут лишены такой возможности, то есть ограничены в правах.

Интересно, что в Великобритании нет конституционного права на свободу передвижения или запрет на дискриминацию по медицинскому статусу, поскольку в стране просто нет конституции.