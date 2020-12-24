Голунову приписали распространение наркотиков в двух клубах, - прокурор

Бывший начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков антинаркотического отдела УВД по Западному округу Москвы Игорь Ляховец выставил Ивана Голунова распространителем наркотиков в ночных клубах "Микс" и "Магадан". Об этом в Мосгорсуде заявила прокурор Татьяна Паршенцева.

По ее словам, полицейские приобрели кокаин и мефедрон по распоряжению Ляховца, передает "Интерфакс". Вину признали только двое.

Ранее сообщалось, что бывшим полицейским, которые проходят по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, ужесточили обвинение. Пятерым обвиняемым добавили статью о преступлении, совершенном организованной группой.

29 января стало известно, что в Москве по делу журналиста задержали пятерых бывших сотрудников УВД по Западному административному округу. Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Игоря Ляховца, Максима Уметбаева и Акбара Сергалиева суд отправил в СИЗО.