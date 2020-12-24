24 Декабря 2020
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Общество Москва
вакцинация, грипп, прививка, укол, медицина (2020) | Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области

Собнянин расширил список групп риска, люди из которых могут записаться на прививку от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин расширил список групп риска, люди из которых с понедельника, 28 декабря, смогут записаться на вакцинацию от коронавируса.

"В новогодние праздники пункты вакцинации от Covid-19 будут работать. Чтобы как можно больше москвичей могли воспользоваться свободным временем и сделать прививку, с понедельника, 28 декабря 2020 г. мы открываем запись на вакцинацию для новых категорий жителей города. Это – занятые в сферах ЖКХ, общественного питания, спорта и в органах охраны правопорядка, включая полицию, прокуратуру, суды и других. Записаться и сделать прививку смогут также волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях. В новогодние и рождест­венские дни у них особенно много общения с людьми. Будет хорошо, если они заранее защитят себя от риска заболеть ковидом", - написал в своем блоге глава города.

Неделю назад Собянин сообщил, что массовая вакцинация без приоритета по группам риска – вопрос нескольких недель. Сейчас прививку уже могут сделать медики, учителя, социальные работники, работники сферы торговли.

Между тем, вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры и Минздраву до 31 января обеспечить возможность записаться на вакцинацию от коронавируса через портал госуслуг. Об этом говорится в поручении вице-премьера по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое прошло в среду.

Помимо этого, Минцифры и Минздраву нужно будет обеспечить приоритизацию граждан на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в зависимости от возраста и места работы. Срок выполнения данного поручения - до 31 января 2021 года.

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Собнянин расширил список групп риска, люди из которых могут записаться на прививку от коронавируса

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Теги: прививка от коронавируса, вакцинация, москва, сергей собянин, группы риска



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