16 Декабря 2020
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Общество В России Москва
вакцинация, грипп, прививка, укол, медицина (2020) | Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области

В ближайшие недели начнется вакцинация всех москвичей, а не только групп риска - Собянин

В Москве в ближайшие недели начнется действительно массовая вакцинация, без разделения на группы риска, сообщил сегодня мэр столицы Сергей Собянин, выступая с отчетом в Мосгордуме. Он отметил, что начало вакцинации всех москвичей зависит от скорости и объема поступления вакцины от коронавируса.

Глава города сообщил, что правительство Москвы еще в ноябре подготовило всю инфраструктуру для вакцинирования, а в бюджете на 2021 год на эти цели заложено 10 млрд руб.

Напомним, пока вакцинироваться могут несколько групп риска по COVID-19: медики, учителя, соцработники, работники торговли.

По словам Собянина, сейчас на ковидных койках в столице находится около 12 тыс. человек, еще 5 тыс. коек находятся в резерве. "Даже при неблагоприятных дальнейших сценариях мы справимся. Большое количество коек – это резервные госпитали, мы не задействуем крупные медцентры", - сообщил мэр. Он не считает, что оптимизация здравоохранения сказалась негативно на готовности города к пандемии: "Плановая помощь оказывается в сопоставимых объемах с 2019 годом.

Коронавирусный госпиталь, Нижневартовск(2020)|Фото: Администрация Нижневартовска

Собянин считает, что система здравоохранения во время пандемии "приняла на себя главный удар". "Потребовалось много аппаратов ИВЛ. Мы ранее закупили эту технику, врачам не пришлось принимать кошмарные решения о том, кого спасать. Правительство Москвы ранее критиковали за реформу поликлиник, но если бы мы оставили все в прежнем виде, ни о какой помощи говорить бы не пришлось. Разрозненные больницы с устаревшим оборудованием были бы малоэффективны. А крупные многопрофильные центры помогли, сохранив при этом плановую помощь. Решения, за которые нас критиковали, спасли десятки тысяч жизней", - заключает градоначальник.

В будущем мэр пообещал закончить реконструкцию сети поликлиник (до 2023 года – 135 поликлиник), а также активно использовать искусственный интеллект, в том числе при постановке диагнозов. "За три года будут полностью переоснащены поликлиники и больницы, будут закуплены более 6 тыс. единиц техники. Мы отказались от посредников, оборудование закупается напрямую у производителей. Этот процесс очень сложный, конфликтный, трудный, но он позволил снизить первоначальные цены на торгах на 44%", - рассказал Собянин.

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В ближайшие недели начнется вакцинация всех москвичей, а не только групп риска - Собянин

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Теги: сергей собянин, вакцинация в москве, здравоохранение, группы риска, реконструкция поликлиник



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