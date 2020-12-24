24 Декабря 2020
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Происшествия Тюменская область
Пепелище, дом, печь, Петелино, Ялуторовский район (2020) | Фото: СУ СКР по Тюменской области

Следователи раскрыли обстоятельства смерти троих детей в Тюменской области

Следователи повторно осмотрели место гибели троих детей в деревне Петелино (Ялуторовский район) и уточнили обстоятельства трагедии, сообщили Накануне.RU в тюменском областном управлении СКР.
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По версии следствия, вечером в день трагедии трое детей (год, четыре года, шесть лет) были дома одни. Отец был на работе, мать ушла в магазин, закрыв дом. Металлическая печь, изнутри выложенная кирпичом, была затоплена. Предположительно, из отверстия в печи пламя вырвалось наружу, начался пожар. Соседи, увидев задымление и огонь, вызвали спасателей и попытались спасти детей, но не смогли – те отравились углекислым газом.

Следователи повторно осмотрели место происшествия, детально изучив помещение внутри дома и печь. Последняя, к слову, не имела "колодцев" внутри и не была защищена снаружи. Криминалисты изъяли предметы и вещественные доказательства, назначили комплексную пожаро-техническую и судебно-медицинскую экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Пепелище, дом, Петелино, Ялуторовский район(2020)|Фото: СУ СКР по Тюменской области

Пепелище, дом, печь, Петелино, Ялуторовский район(2020)|Фото: СУ СКР по Тюменской области

Пепелище, дом, печь, Петелино, Ялуторовский район(2020)|Фото: СУ СКР по Тюменской области

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Следователи раскрыли обстоятельства смерти троих детей в Тюменской области

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Теги: Петелино, пожар, дети



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