24 Декабря 2020
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Экономика Свердловская область
Ледовый городок (2020) | Фото: Накануне.RU

Орлов решит, куда потратить миллионы, сэкономленные на строительстве ледового городка

Судьбу миллионов, сэкономленных на строительстве главного ледового городка Екатеринбурга, будет решать новый и.о. главы города Алексей Орлов. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил начальник управления культуры мэрии Илья Марков.

Напомним, изначально на возведение елки и строительство ледового городка планировалось потратить 24,5 млн рублей. Однако затем этот договор был расторгнут и заключен новый на 5 млн рублей, предусматривающий исключительно установку главного новогоднего дерева.

Таким образом, в бюджете города остались 19,5 млн рублей, но было неизвестно, куда пойдут сэкономленные деньги. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский предлагал направить их на здравоохранение в период пандемии коронавируса.

На этой неделе Высокинский ушел в отставку. Исполняющим обязанности главы города был назначен Алексей Орлов.

Александр Высокинский, Алексей Орлов(2020)|Фото: Накануне.RU

Как сообщил Илья Марков, на сегодняшний день до сих пор нет решения, куда направить средства, сэкономленные на строительстве городка.

"В бюджете эти средства учтены, как экономия. Мы свои предложения направили, но произошли некоторые изменения. И временно исполняющий обязанности главы, видимо, будет принимать решение по поводу этой экономии", - рассказал начальник управления культуры, отвечая на вопрос Накануне.RU.

По его словам, многое будет зависеть и от эпидемиологической ситуации.

"В первую очередь все сэкономленные средства, которых очень немного, как вы понимаете, направляются на нужды здравоохранения. Конкретный ответ на этот вопрос мы сможем дать только в первом квартале 2021 года", - заключил Марков.

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Орлов решит, куда потратить миллионы, сэкономленные на строительстве ледового городка

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Теги: Орлов, городок, средства, Екатеринбург



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