Мэрия Екатеринбурга оставила в бюджете 19,5 миллионов, не построив ледовый городок

Городские финансы, изначально заложенные на строительство ледового городка, оказались сэкономленными. Как рассказал Накануне.RU глава управления культуры мэрии Екатеринбурга Илья Марков, остались 19,5 миллионов рублей.

Так, изначально планировалось потратить на возведение елки и строительство ледового городка 24,5 миллионов рублей. Однако затем этот договор был расторгнут и заключен новый договор на 5 млн рублей, предусматривающий исключительно установку главного новогоднего дерева города.

"На функционирование городка и вовсе изначально планировалось потратить 32 миллиона рублей. Из них 4 млн рублей на техобслуживание площадки, охрану и уборку. 3,5 миллионов рублей на организацию фестиваля ледовых скульптур", - поделился сведениями Марков с городскими парламентариями.

В данный момент неизвестно, куда будут направлены сэкономленные деньги.

Ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский отмечал, что сэкономленные деньги могут направлены в период пандемии коронавируса на здравоохранение. В частности, на ремонт томографа в ГКБ №24.