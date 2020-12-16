Мэрия Екатеринбурга оставила в бюджете 19,5 миллионов, не построив ледовый городок

16 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Чубайс — это злой рок Путина"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Ледовый городок (2020) | Фото: Накануне.RU

Мэрия Екатеринбурга оставила в бюджете 19,5 миллионов, не построив ледовый городок

Городские финансы, изначально заложенные на строительство ледового городка, оказались сэкономленными. Как рассказал Накануне.RU глава управления культуры мэрии Екатеринбурга Илья Марков, остались 19,5 миллионов рублей. 

Так, изначально планировалось потратить на возведение елки и строительство ледового городка 24,5 миллионов рублей. Однако затем этот договор был расторгнут и заключен новый договор на 5 млн рублей, предусматривающий исключительно установку главного новогоднего дерева города.

"На функционирование городка и вовсе изначально планировалось потратить 32 миллиона рублей. Из них 4 млн рублей на техобслуживание площадки, охрану и уборку. 3,5 миллионов рублей на организацию фестиваля ледовых скульптур", - поделился сведениями Марков с городскими парламентариями.

В данный момент неизвестно, куда будут направлены сэкономленные деньги.

Ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский отмечал, что сэкономленные деньги могут направлены в период пандемии коронавируса на здравоохранение. В частности, на ремонт томографа в ГКБ №24.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Мэрия Екатеринбурга оставила в бюджете 19,5 миллионов, не построив ледовый городок

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ледовый городок, мэрия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети