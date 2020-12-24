24 Декабря 2020
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Политика В России Москва
вино бутылка Массандра (2015) | Фото:massandra.su

Зюганов: "Массандра" – это как Большой театр, она не продается"

Глава КПРФ Геннадий Зюганов на заключительном в этом году заседании Госдумы выразил возмущение политикой правительства по приватизации. ОН заметил, что вчера говорил на Госсовете об этом президенту.
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Глава коммунистов указал на "мину, заложенную под государственность" – приватизацию: "Зачем нужна Мишустину приватизация "Массандры", ГУПов и МУПов? Я ведь отмечал, что правительство стало человечнее, но это что? "Массандра" – это национальное достояние, она не продается, как Большой театр".

Зюганов поделился и впечатлениями от вчерашнего мероприятия: "Вчера на Госсовете выступили 18 человек, и только представителей фракций Госдумы президент активно комментировал, поддержал наши предложения. И согласился провести следующий Госсовет по теме демографии. Президент прекрасно понимает, что если исчезает государствообразующий народ, то что-то не в порядке в нашем царстве.

Что болит у каждого? Больше всего меня поразило, что опыт народных предприятий, вами не поддерживается. Не понимаю, почему Неверов это не поддерживает. Я просил телеканал – ну покажите умных и счастливых людей! Покажите Грудинина! Мы выгоним этих рейдеров, которые сейчас там все захватывают.

У нас есть все, чтобы выбраться из кризиса. Мы можем удвоить – утроить и культуру, и социалку, и науку. У нас есть деньги. Я обращаюсь к Володину: пять мин, которые заложены под нашу государственность, тикают. Сейчас в США пришла к власти группа глобалистов, талантливых провокаторов и исключительно жестких врагов нашего государства. Это требует сплоченности".

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Зюганов: "Массандра" – это как Большой театр, она не продается"

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Теги: массандра, приватизация, геннадий зюганов



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