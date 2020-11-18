Винзавод "Массандра" в Крыму выставили на продажу

Власти Крыма выставили на продажу акции крупнейшего в Крыму винодельческого и виноградарского объединения "Массандра" по рублю за акцию.

Начальная стоимость лота — 5,3 млрд руб. Аукцион пройдет 14 декабря. 100% акций предприятия принадлежит властям Крыма, сообщает "Коммерсант".

Ранее чиновники включили акции "Массандры" в перечень объектов, которые подлежат приватизации в текущем году.

Данный винзавод - одно из крупнейших виноградо-винодельческих предприятий на территории СНГ. Предприятие выпускает 60 марок марочных и ординарных вин.