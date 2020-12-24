24 Декабря 2020
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Первый открытый агломерационный медиафорум &quot;Открытый город&quot;, Нижневартовск (2019) | Фото: Накануне.RU

Готовы документы о создании Нижневартовской агломерации

В столице Самотлора готовы документы о создании Нижневартовской агломерации, она включена в концепцию пространственного развития города. Об этом Накануне.RU рассказал руководитель города Василий Тихонов.
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"Опыт Санкт-Петербурга и Москвы показывает, что никакие агломерации не нужны. Однако у нас готовы документы о создании агломерации. Проблема – в том, что на федеральном уровне нет такого понятия, как агломерация", - сказал Тихонов.

Он уточнил, что идёт пространственное развитие города, готова концепция.

"Главными выгодополучателями станут жители", - подытожил Тихонов.

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Готовы документы о создании Нижневартовской агломерации

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Теги: Нижневартовская агломерация, Василий Тихонов



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