Готовы документы о создании Нижневартовской агломерации

В столице Самотлора готовы документы о создании Нижневартовской агломерации, она включена в концепцию пространственного развития города. Об этом Накануне.RU рассказал руководитель города Василий Тихонов.

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"Опыт Санкт-Петербурга и Москвы показывает, что никакие агломерации не нужны. Однако у нас готовы документы о создании агломерации. Проблема – в том, что на федеральном уровне нет такого понятия, как агломерация", - сказал Тихонов.

Он уточнил, что идёт пространственное развитие города, готова концепция.

"Главными выгодополучателями станут жители", - подытожил Тихонов.