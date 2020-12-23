Суд признал Google и YouTube нарушителями права на частную жизнь

Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора к Google LLC и YouTube о нарушении права на частную жизнь, передает "Интерфакс".

Роскомнадзор обратился в суд в интересах матери школьницы. Женщина попросила защитить права ее несовершеннолетней дочери, которая фигурирует в ролике, опубликованном в YouTube.

Ранее Роскомнадзор обвинил YouTube в массовом распространении фейков, назвав платформу лидером по количеству недостоверных новостей в 2020 году среди иностранных интернет-платформ.