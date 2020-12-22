Роскомнадзор назвал YouTube лидером по распространению фейков

Роскомнадзор обвинил YouTube в массовом распространении фейков, назвав платформу лидером по количеству недостоверных новостей в 2020 году среди иностранных интернет-платформ.

"Из иностранных платформ большая часть фейковых новостей распространялась видеосервисом YouTube. Причем 60% фейков связаны с темой COVID-19", - цитирует РИА Новости представителя ведомства.

Всего с начала 2020 года Генпрокуратура направила в суды требования об ограничении информации на более чем 1670 сайтах, большинство из них – 1100 – самостоятельно удалили информацию по требованию Роскомнадзора, к остальным был ограничен доступ.

Напомним, в этом году Роскомнадзор буквально развернул против YouTube военные действия. Ведомство возмутилось удалением материалов с YouTube-каналов ряда СМИ прогосударственной направленности. После этого в РКН призвали отечественных журналистов не сотрудничать с YouTube (впрочем, мало кто кинулся удалять свои раскрученные аккаунты) и создавать свои, альтернативные платформы для видео.