23 Декабря 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: om-saratov.ru

В администрацию Кондинского района Югры пришли с обысками

Представителям администрации Кондинского района Югры вменяют злоупотребление полномочиями. В рамках расследования в кабинетах чиновников идут обыски, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.
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Следователи полагают, что в августе 2015 – сентябре 2019 гг. подозреваемые знали, что ООО "Междуреченские коммунальные системы" (ООО "МКС") не исполняет условия ранее заключенных договоров заимствования материальных ресурсов. Также им было известно о наличии у компании долгов по кредитам перед администрацией района за ранее проданную для отопления нефть.

В рамках отопительных сезонов 2015-16, 2016-17, 2017-18 и 2018-19 г. представители райадминистрации не прекращали сотрудничества с организацией, не искали контрагентов для эксплуатации коммунальных объектов и теплоснабжения. Вместо этого они продолжали продавать нефть "МКС". Любопытно, что было вступившее в силу решение Арбитражного суда округа о возврате организацией нефти или её денежного эквивалента, а документы в службу судебных приставов никто не направлял. Из-за такой "работы" сотрудников администрации Кондинского района, полагает следствие, утрачены 24 тыс. т нефти, сумма ущерба – 314 млн руб.

В квартирах фигурирующих в деле работников администрации и ООО "МКС", а также в самой администрации Кондинского района при поддержке ОМОН идут обыски – ищут документы и иные предметы, важные для уголовного дела. Расследование продолжается.

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В администрацию Кондинского района Югры пришли с обысками

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Теги: Кондинский район, Анатолий Дубовик. обыск



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