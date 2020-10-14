Сотрудники ФСБ и СКР провели обыски в правительственных структурах Югры

Сотрудники ФСБ и СКР провели обыски в департаментах промышленности и госсобственности Ханты-Мансийского автономного округа, а также в Фонде развития Югры и УК "Промышленные парки Югры".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР, директора управляющей компании "Промышленные парки Югры" Андрея Семичева подозревают в превышении должностных полномочий. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, гендиректор общества, единственным акционером которого является автономный округ, в декабре 2018 г. совершил отчуждение 29 объектов недвижимости и земельных участков, расположенных в поселке Салым Нефтеюганского района, путем их продажи одному из предпринимателей по заниженной более, чем в два раза стоимости. В результате автономному округу был причинен ущерб на сумму более 43 млн руб.

"Накануне в офисе акционерного общества, в администрации округа, а также по месту жительства подозреваемого и иных лиц следователями следственного управления СК России по ХМАО-Югре совместно с сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области и при поддержке ОМОН управления Росгвардии по ХМАО-Югре проведены обыски, в ходе которых изъята интересующая следствие документация и иные предметы", - пояснили в ведомстве.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, принимаются меры по установлению всех участников преступной схемы, решается вопрос о мере пресечения подозреваемому, расследование продолжается.

В департаменте общественных и внешних связей отказались комментировать ситуацию: "работает следствие" сообщили в ответ на вопрос корреспондента Накануне.RU.