23 Декабря 2020
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Общество В России
национальный парк, Зигальга, (2019) | Фото: ОНФ Челябинская область

Принят закон о приватизации земельных участков в нацпарках

Граждане, проживающие в населенных пунктах, расположенных в границах национальных парков, смогут приватизировать земельные участки. Такой закон Госдума приняла сегодня в третьем чтении. Он вносит изменения в закон "Об особо охраняемых природных территориях РФ"

Согласно поправкам, территории населенных пунктов, которые находятся в национальных парков, могут быть переданы из федеральной в региональную или муниципальную собственность. После чего эти земли могут предоставляться в соответствии с земельным законодательством.

Приватизированный участок нужно будет внести в Единый госреестр недвижимости, при этом порядок использования и строительства на таких землях определяется положением правительства об особо охраняемой природной территории. Граждан, проживающих в пределах нацпарков, в России около 2 млн.

Глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев отметил, что закон не приведет к уменьшению площади нацпарков, а лишь восстанавливает права граждан.

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Принят закон о приватизации земельных участков в нацпарках

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Теги: национальный парк, приватизация, земля



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