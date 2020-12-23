Принят закон о приватизации земельных участков в нацпарках

Граждане, проживающие в населенных пунктах, расположенных в границах национальных парков, смогут приватизировать земельные участки. Такой закон Госдума приняла сегодня в третьем чтении. Он вносит изменения в закон "Об особо охраняемых природных территориях РФ"

Согласно поправкам, территории населенных пунктов, которые находятся в национальных парков, могут быть переданы из федеральной в региональную или муниципальную собственность. После чего эти земли могут предоставляться в соответствии с земельным законодательством.

Приватизированный участок нужно будет внести в Единый госреестр недвижимости, при этом порядок использования и строительства на таких землях определяется положением правительства об особо охраняемой природной территории. Граждан, проживающих в пределах нацпарков, в России около 2 млн.

Глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев отметил, что закон не приведет к уменьшению площади нацпарков, а лишь восстанавливает права граждан.