50% населения покупают одежду и обувь на рынках – Минпромторг

23 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Бюджет медицины подрывает устойчивость страны"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России Москва
Рынок в Севастополе (2020) | Фото: Накануне.RU

50% населения покупают одежду и обувь на рынках – Минпромторг

В Совете Федерации состоялся круглый стол, который изначально назывался "Торговые розничные сети: вопросы взаимодействия и ценообразования". Тема, как говорится, горячая и вызвала большой интерес. Но в начале совещания его ведущий - первый заместитель председателя комитета СФ по экономической политике Юрий Федоров внезапно изменил тему. Он предложил обсудить доступ малых и средних поставщиков к присутствию в федеральных торговых сетях.

Участники круглого стола были немного ошарашены, в Минэкономразвития просто отказались говорить на тему, отличную от заявленной, пообещав сформировать свою позицию по вопросу в течение недели. В других ведомствах тоже по итогу были немногословны. Федоров, кстати, так и не пояснил, почему решил сменить тему с очень актуальной на менее интересную, хотя тоже, безусловно, проблемную.

Сенатор сначала пожаловался, что видит уменьшение присутствия региональных сетей. Более того -  федеральные сети начинают заходить на территорию магазинов "у дома" – появляются маленькие "Магниты" и "Перекрестки".

Глава департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов полагает, что концентрация ритейла является мировым трендом. Он предложил развивать малые форматы. И тут же оговорился, что это "находится в ведении регионов и муниципалитетов", а Минпромторг здесь только "для красоты" – определяет политику государства".

православная ярмарка, Курган(2017)|Фото:Накануне.RU

Малые форматы – это рынки, ярмарки, мобильная торговля. В ведомстве полагают, что организовать ярмарку – "ничего не стоит в плане затрат", а сделать это можно всего за две недели. Кузнецов признал, что малые форматы торговли "приуныли" в пандемию, тогда как крупные сети фиксируют приток покупателей. Ну, это и не удивительно – ведь они, по словам чиновника, "могут держать цены".

Минпромторг готовится внести в Госдуму законопроект, упрощающий регулирование торговли в формате рынков. "50% населения покупают одежду и обувь в неформатной рознице – на рынках и ярмарках", - подметил Кузнецов, добавив, что это положительное явление.

Надежда Шаравская из ФАС напомнила сенаторам, что законодательно принимать протекционистские меры для мелких поставщиков и торговцев антимонопольная служба просто не даст – эти предложения носят признаки ограничения конкуренции. Она предложила "разговаривать с сетями" о допуске малых поставщиков по аналогии с тем, как сейчас удалось договориться по ограничению роста цен.

Ну а представители крупных торговых сетей и вовсе отметили, что мелкие поставщики не могут обеспечить стабильные объемы поставок, стабильное качество, да даже качественную упаковку. Эти факторы риска влияют на цены, за которые крупным ритейлерам уже очень попало в этом месяце, и они, очевидно, постараются максимально сократить подобные риски.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

50% населения покупают одежду и обувь на рынках – Минпромторг

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: малые форматы, магазины у дома, ритейлеры, торговые сети, минпромторг



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети