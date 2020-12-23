50% населения покупают одежду и обувь на рынках – Минпромторг

В Совете Федерации состоялся круглый стол, который изначально назывался "Торговые розничные сети: вопросы взаимодействия и ценообразования". Тема, как говорится, горячая и вызвала большой интерес. Но в начале совещания его ведущий - первый заместитель председателя комитета СФ по экономической политике Юрий Федоров внезапно изменил тему. Он предложил обсудить доступ малых и средних поставщиков к присутствию в федеральных торговых сетях.

Участники круглого стола были немного ошарашены, в Минэкономразвития просто отказались говорить на тему, отличную от заявленной, пообещав сформировать свою позицию по вопросу в течение недели. В других ведомствах тоже по итогу были немногословны. Федоров, кстати, так и не пояснил, почему решил сменить тему с очень актуальной на менее интересную, хотя тоже, безусловно, проблемную.

Сенатор сначала пожаловался, что видит уменьшение присутствия региональных сетей. Более того - федеральные сети начинают заходить на территорию магазинов "у дома" – появляются маленькие "Магниты" и "Перекрестки".

Глава департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов полагает, что концентрация ритейла является мировым трендом. Он предложил развивать малые форматы. И тут же оговорился, что это "находится в ведении регионов и муниципалитетов", а Минпромторг здесь только "для красоты" – определяет политику государства".

Малые форматы – это рынки, ярмарки, мобильная торговля. В ведомстве полагают, что организовать ярмарку – "ничего не стоит в плане затрат", а сделать это можно всего за две недели. Кузнецов признал, что малые форматы торговли "приуныли" в пандемию, тогда как крупные сети фиксируют приток покупателей. Ну, это и не удивительно – ведь они, по словам чиновника, "могут держать цены".

Минпромторг готовится внести в Госдуму законопроект, упрощающий регулирование торговли в формате рынков. "50% населения покупают одежду и обувь в неформатной рознице – на рынках и ярмарках", - подметил Кузнецов, добавив, что это положительное явление.

Надежда Шаравская из ФАС напомнила сенаторам, что законодательно принимать протекционистские меры для мелких поставщиков и торговцев антимонопольная служба просто не даст – эти предложения носят признаки ограничения конкуренции. Она предложила "разговаривать с сетями" о допуске малых поставщиков по аналогии с тем, как сейчас удалось договориться по ограничению роста цен.

Ну а представители крупных торговых сетей и вовсе отметили, что мелкие поставщики не могут обеспечить стабильные объемы поставок, стабильное качество, да даже качественную упаковку. Эти факторы риска влияют на цены, за которые крупным ритейлерам уже очень попало в этом месяце, и они, очевидно, постараются максимально сократить подобные риски.