Суд над экс-губернатором Хабаровского края отложили до середины января

Замоскворецкий суд Москвы отложил на 13 января заседание по делу экс-губернатора Хабаровского края, бывшего вице-президента "Роснефти" Виктора Ишаева.

Ранее сообщалось, что Ишаева госпитализировали с сердечным приступом.

По данным РИА Новости, он еще не выписан из больницы. Близкий к следствию источник рассказал, что у бывшего губернатора в 2017 году был инфаркт.

Как считает следствие, экс-чиновник, работая вице-президентом "Роснефти" сдал представительству этой компании в Хабаровске по завышенной стоимости 250 кв. м офисной площади, принадлежащей его собственной компании. Ущерб оценивается в 7,5 млн руб. Ишаев вину не признает.