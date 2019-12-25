Экс-губернатору Хабаровского края Ишаеву отменили продление домашнего ареста

Московский городской суд отменил решение о продлении срока домашнего ареста бывшему губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву.

"Продление Ишаеву Виктору Ивановичу срока домашнего ареста до 27 февраля 2020 года отменили, отправив материалы дела на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции", - сообщили в пресс-службе суда.

Согласно этому решению, бывший глава региона останется под домашним арестом до 26 декабря, сообщает ТАСС.

Напомним, бывший губернатор Хабаровского края, экс-полпред в ДФО и бывший вице-президент "Роснефти" Виктор Ишаев был задержан 28 марта, в тот же день отправлен под домашний арест.

Как сообщили в СКР, дело возбуждено в связи с хищением мошенническим путем денежных средств у "Роснефти".

Сам Ишаев свою вину не признает. Он утверждает, что ему не было никакого смысла совершать хищение 5,7 млн рублей, поскольку его официальный ежемесячный доход больше, чем заявленный ущерб.