Экс-губернатору Хабаровского края Ишаеву отменили продление домашнего ареста

11 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Ремонт стен кухни на http://remont.youdo.com/facing/walls/wall-decoration/flat/kitchen/.
Рекомендуем: http://perevozki.youdo.com/kazan/gruzchiki/, подробности здесь.
Грузоперевозки: http://perevozki.youdo.com/cars/gazel/loaders/, подробности тут.



Политика Дальневосточный ФО В России
Виктор Ишаев (2019) | Фото: khabarovsk.er.ru

Экс-губернатору Хабаровского края Ишаеву отменили продление домашнего ареста

Московский городской суд отменил решение о продлении срока домашнего ареста бывшему губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву.

"Продление Ишаеву Виктору Ивановичу срока домашнего ареста до 27 февраля 2020 года отменили, отправив материалы дела на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции", - сообщили в пресс-службе суда.

Согласно этому решению, бывший глава региона останется под домашним арестом до 26 декабря, сообщает ТАСС.

Напомним, бывший губернатор Хабаровского края, экс-полпред в ДФО и бывший вице-президент "Роснефти" Виктор Ишаев был задержан 28 марта, в тот же день отправлен под домашний арест.

Как сообщили в СКР, дело возбуждено в связи с хищением мошенническим путем денежных средств у "Роснефти".

Сам Ишаев свою вину не признает. Он утверждает, что ему не было никакого смысла совершать хищение 5,7 млн рублей, поскольку его официальный ежемесячный доход больше, чем заявленный ущерб.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Экс-губернатору Хабаровского края Ишаеву отменили продление домашнего ареста

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Ишаев, арест



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 24.07.2020 00:12 Мск Утверждено обвинение в организации растраты по делу Виктора Ишаева
Ранее 16.07.2020 00:01 Мск Завершено расследование дела бывшего полпреда на Дальнем Востоке Виктора Ишаева

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети