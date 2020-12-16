Обвиняемый в растрате экс-губернатор Хабаровского края перенес сердечный приступ

Обвиняемый в растрате экс-губернатор Хабаровского края, экс-полпред на Дальнем Востоке и бывший вице-президент ПАО "Роснефть" Виктор Ишаев госпитализирован.

Адвокат подсудимого в Замоскворецком районном суде Москвы сообщила, что Ишаев перенес сердечный приступ. Она предоставила соответствующую справку.

Суд перенес рассмотрение дела на 17 декабря, пишет Regnum.

Процесс начался 8 декабря. Ишаев ранее отказался признавать вину.

Как считает следствие, экс-чиновник, работая вице-президентом "Роснефти" сдал представительству этой компании в Хабаровске по завышенной стоимости 250 кв. м офисной площади, принадлежащей его собственной компании. Ущерб оценивается в 7,5 млн руб.