23 Декабря 2020
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Экономика В России Москва
Новостройка в Верх-Исетском районе Екатеринбурга (2020) | Фото: Накануне.RU

Эксперты считают, что с отменой льготной ипотеки цены на жилье не снизятся

Эксперты полагают, что отмена льготной ипотеки в середине 2021 года не окажет значительного влияния на снижение цен на жилье. Во втором полугодии уходящего года стоимость квадратных метров стремительно начала расти, и многие – например, глава ЦБ Эльвира Набиуллина – полагает, что тут виновата льготная ипотека под 6,5%, которая сильно увеличила спрос (сейчас на эту ипотеку приходится значительная часть всех жилищных займов в банках). Другие чиновники, впрочем, не склонны винить антикризисную программу. Вице-премьер Марат Хуснуллин, отвечающий в правительстве за стройку, полагает, что рост цен складывается из множества факторов, начиная введением эскроу-счетов и заканчивая жутким дефицитом строителей в этом году из-за отсутствия трудовых мигрантов.

Заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев считает, что льготная ипотека и эскроу-счета – это существующие, но не основные причины роста цен. В первую очередь высокий ценник граждане видят из-за сокращения предложения.

"Важно отметить элемент, который действительно влияет на стоимость жилья. Во-первых, рост цен начался до появления льготной ипотеки. Во-вторых, драйвером роста больше является соотношение количества спроса и предложения", - заявил Царев в интервью РИА Новости.

Льготная ипотека помогла "раскачать" первичный рынок и позволила застройщикам продолжать работу в сложный период, считает банкир. Но если ее отменить, то цены не изменятся, а вот доступность жилья станет меньше. Он полагает, что единственно верное решение – увеличивать объемы строительства. А с последним, кстати, у России проблемы: тот же Хуснуллин недавно отмечал, что хоть текущие проекты и не замораживались почти нигде, но новых никто не начинает. Вице-премьер считает, что тут может помочь принятие закона о так называемой "всероссийской реновации" – комплексном развитии территорий. Он призвал значительно сократить процессы согласований и начального этапа планирования, но депутаты Госдумы опасаются, что желание "поскорее начать стройку" обернется ущемлением прав граждан. Тем не менее, сегодня и завтра закон, вероятно, будет принят во втором и третьем чтении.

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Эксперты считают, что с отменой льготной ипотеки цены на жилье не снизятся

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Теги: льготная ипотека, эльвира набиуллина, кредитование, марат хуснуллин, кирилл царев, сбербанк, строительство, цены на жилье



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