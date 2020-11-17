17 Ноября 2020
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Экономика В России Москва
ветхое жилье, жкх, капитальный ремонт (2020) | Фото: пресс-служба Воронежской городской думы

Госдума в первом чтении приняла закон о "всероссийской реновации"

Госдума в первом чтении одобрила так называемый закон о "всероссийской реновации" – поправки в Градостроительный кодекс и другие акты о комплексном развитии территорий и расселении аварийного и ветхого жилья. Авторы законопроекта – сенаторы и депутаты от "Единой России". Одновременно парламент отклонил альтернативный законопроект "Справедливой России".

Документ, предложенный сенаторами, "очень просил поддержать" вице-премьер Марат Хуснуллин. Он утверждал, что без принятия законопроекта буквально встанет расселение аварийного и ветхого жилья, а также не будет достигнута национальная цель, согласно которой к 2030 году каждый пятый квадратный метр жилья в стране должен быть новым (построенным в ближайшие 10 лет). К тому же сроку объем аварийного жилья в стране может достигнуть 30 млн кв. м.

Депутат Сергей Калашников (ЛДПР) отметил при обсуждении закона, что сегодня нет нормы, которая бы запрещала регионам и муниципалитетам принимать комплексные программы. "Так что этот вопрос – имитация бурной деятельности", - заявил парламентарий. Хуснуллин утверждает обратное: "Все губернаторы сказали "мы готовы, нет денег пока, но дайте инструмент". Интересно, что при этом авторы законопроекта обмолвились, что законопроект позволит снять нагрузку на федеральный бюджет (видимо, она должна перейти на региональные).

строительство новостройка снос ветхое жилье(2007)|Фото: Накануне.ru

Напомним, основные опасения по поводу предлагаемого законопроекта при обсуждении были связаны с тем, что местные власти смогут принимать программы сноса не только аварийного, но вообще любого жилья, даже если оно вполне себе еще пригодное. Эксперты высказывали опасения о том, что закон принимается в интересах крупных застройщиков, которые будут лоббировать в регионах свои интересы и расселять далеко не аварийные районы.

Авторы законопроекта и вице-премьер Хуснуллин выглядели на защите документа, мягко говоря, наивными. Например, Хуснуллин заявил, что уверен: мэры будут учитывать мнение жителей, поскольку "у нас ведь электоральный цикл каждый год". Интересно, как это сочетается с отсутствием прямых выборов мэра в крупных городах. Еще одно высказывание, которое часто идет вразрез с реальностью: "Территорию переселения мы дали определять региону, потому что в регионах разные ситуации. Регионы очень взвешенно подходят к этому вопросу. Они точно совершенно будут эти вопросы с жителями обсуждать". На чем основывается такое оптимистическое видение министр не пояснил.

Впрочем, даже в правительстве видят некоторые проблемы в предложенном законе. Например, Хуснуллин считает, что выбор подрядчика для территории должен проводиться не аукционом, а конкурсом. Обещает внести это в виде поправок ко второму чтению.

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Госдума в первом чтении приняла закон о "всероссийской реновации"

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Теги: госдума, первое чтение, всероссийская реновация, марат хуснуллин



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