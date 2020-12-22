22 Декабря 2020
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Политика Свердловская область Уральский ФО
Депутат Андрей Пирожков пришел в военкомат (2020) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбургский депутат оспаривает решение о призыве в армию в областном суде

Депутат Екатеринбургской городской Думы Андрей Пирожков продолжает отстаивать свои права в споре с областной призывной комиссией. Военный комиссариат пытается призвать 25 – летнего политика на военную службу. Но Пирожков является негодным по состоянию здоровья и имеет все соответствующие медицинские документы. Как рассказал Накануне.RU Пирожков он подал апелляцию на соответствующее решение Свердловского областного суда.

Согласно заявлению Пирожкова представители областной призывной комиссии нарушают федеральный закон «О военной службе».

"Мной оспаривается решение областной призывной комиссии об отмене решения областной комиссии, о том, что я переведен в запас. В федеральном законе о военной службе не предусмотрено отменять свое же решение комиссии. В первой инстанции суд с моими доводами не согласился. Решение в законную силу пока не вступило", - сказал Пирожков.

Сам народный избранник связывает попытку забрать его в армию со своей активной оппозиционной деятельностью в Думе Екатеринбурга. Напомним, что ранее представители военного комиссариата Чкаловского района Екатеринбурга явились прямо на заседание думы для того, чтобы вручить молодому депутату повестку о явке в военкомат.

Окончательно развязка этой истории состоится в феврале 2021 года.

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Екатеринбургский депутат оспаривает решение о призыве в армию в областном суде

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Теги: Андрей Пирожков, военкомат



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