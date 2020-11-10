10 Ноября 2020
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Политика Свердловская область
Визит Андрея Пирожкова в военкомат (2020) | Фото: Накануне.RU

"Посмотрим, кого побреют первым": депутат Пирожков не собирается в армию, несмотря на решение суда

Депутат Екатеринбургской городской думы Андрей Пирожков проиграл суд областному военкомату. Однако в армию народный избранник не собирается.

Ранее по представлению прокуратуры призывная комиссия региона отменила решение Чкаловской районной комиссии об освобождении Пирожкова от службы в вооруженных силах. Летом этого года Чкаловский военкомат начал проводить мероприятия по призыву Пирожкова, в ходе которых депутат отказался от прохождения медкомиссии. Тогда районный военкомат обратился в Следственный комитет с просьбой дать оценку действиям депутата в соответствии со статьей 328 УК РФ – "Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы".

В сентябре этого года Андрей Пирожков обратился в суд с просьбой отменить решение областной призывной комиссии от 26 мая. В ходе судебных заседаний было исследовано личное дело депутата-призывника и рассмотрены медицинские документы.

Военный Комиссариат Чкаловского района города Екатеринбурга(2020)|Фото: Накануне.RU

Сегодня, 10 ноября, Чкаловский районный суд принял решение об отказе Пирожкову в удовлетворении исковых требований, подтвердив выводы прокуратуры о несоответствии действительности медицинской справки, ставшей основанием для освобождения от армии.

Однако сам парламентарий связал это с политическим давлением на себя.

"Всю эту историю, которую уже пытались обсасывать еще в прошлом году, заботливо стали раскручивать снова, в мае и летом 2020-го, аккурат в то время, когда я, в числе очень немногих депутатов гордумы, выступил за неудовлетворительную оценку работы главы Екатеринбурга Высокинского. Тогда в интересах мэра даже пытались устроить настоящее представление, отправив делегацию из военкомата вручать мне повестку не домой, а прямо в гордуму, на заседание комиссии", - написал Пирожков в своем Facebook.

Визит Андрея Пирожкова в военкомат(2020)|Фото: Накануне.RU

Он добавил, что у него "нет высокой чиновной должности, с которой можно уволить, или бизнеса, на который можно надавить".

"Все методы давления на депутата, неугодного властям – это попытки опорочить в СМИ. Говорят, Высокинский пообещал забрать меня в солдаты. Ок. Посмотрим, кого побреют первым", - заключил депутат.

Стоит отметить, что после сегодняшнего решения суда народный избранник должен быть либо призван в ряды Российской армии, либо осужден за уклонение от военной службы.

Напомним, ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский прокомментировал слова Пирожкова, заявившего о политической атаке.

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"Посмотрим, кого побреют первым": депутат Пирожков не собирается в армию, несмотря на решение суда

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Теги: Пирожков, военкомат, депутат, армия, суд



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